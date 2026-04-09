Сели за руль после лишения прав: 115 водителей арестовали за пять дней в Казахстане
За пять дней полиция задержала 245 водителей, которые управляли автомобилями после лишения водительских прав. Из...
В ближайшие дни серия северо-западных циклонов повлияет на погоду на большей части Казахстана. Сначала дождь и снег ожидаются на западе, затем осадки распространятся на северо-запад и север страны.
На севере прогнозируется гололёд. В разных регионах ожидаются туман и усиление ветра. На востоке страны сохранится погода преимущественно без осадков.
Существенных изменений температуры в ближайшие дни не ожидается.
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