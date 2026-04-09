Две пожилые жительницы Костаная поверили, что их близким грозит уголовная ответственность после аварии, и передали мошенникам в общей сложности 23,5 млн тенге. Мужчину, который забирал наличные, приговорили к шести годам лишения свободы. Кассационный суд оставил приговор в силе, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в суде 20 ноября, одной женщине позвонили и сообщили, что в ДТП попала её внучка. Другой сказали, что аварию совершила её дочь. В обоих случаях звонившие убедили женщин заплатить, чтобы их близкие избежали уголовной ответственности.
За деньгами приезжал один и тот же мужчина. Одной из потерпевших он представился Рустамом, а к другой пришёл дважды, заявив, что первой суммы недостаточно.
Суд первой инстанции признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Апелляция оставила приговор в силе. В кассационной жалобе осуждённый утверждал, что выполнял поручения курьера и не знал об обмане. Он также оспорил размер ущерба.
«В обоих эпизодах он забирал наличные сразу после того, как потерпевших убеждали передать деньги, пересчитывал их, переводил на разные счета, отчитывался о переводах перед соучастником и получал долю похищенного. Эти обстоятельства в совокупности подтвердили, что Б. действовал по заранее распределённой роли», — пояснили в суде.
Кассационный суд также проверил сумму ущерба по второму эпизоду. Она составила 22 млн тенге и превысила порог особо крупного размера. Судебные решения оставили без изменения.
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