Две пожилые жительницы Костаная поверили, что их близким грозит уголовная ответственность после аварии, и передали мошенникам в общей сложности 23,5 млн тенге. Мужчину, который забирал наличные, приговорили к шести годам лишения свободы. Кассационный суд оставил приговор в силе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в суде 20 ноября, одной женщине позвонили и сообщили, что в ДТП попала её внучка. Другой сказали, что аварию совершила её дочь. В обоих случаях звонившие убедили женщин заплатить, чтобы их близкие избежали уголовной ответственности.

За деньгами приезжал один и тот же мужчина. Одной из потерпевших он представился Рустамом, а к другой пришёл дважды, заявив, что первой суммы недостаточно.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Апелляция оставила приговор в силе. В кассационной жалобе осуждённый утверждал, что выполнял поручения курьера и не знал об обмане. Он также оспорил размер ущерба.

«В обоих эпизодах он забирал наличные сразу после того, как потерпевших убеждали передать деньги, пересчитывал их, переводил на разные счета, отчитывался о переводах перед соучастником и получал долю похищенного. Эти обстоятельства в совокупности подтвердили, что Б. действовал по заранее распределённой роли», — пояснили в суде.

Кассационный суд также проверил сумму ущерба по второму эпизоду. Она составила 22 млн тенге и превысила порог особо крупного размера. Судебные решения оставили без изменения.

На Казахстан надвигаются северо-западные циклоны В ближайшие дни серия северо-западных циклонов повлияет на погоду на большей части Казахстана. Сначала дождь...

831 казахстанец воспользовался сервисом добровольного отказа от соцвыплат С октября 2026 года сервисом «Добровольный отказ от социальных выплат» воспользовался 831 казахстанец, сообщили в...