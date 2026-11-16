Жаңалықтар - 16.11.26
Жаңалықтар - 16.11.26-видео https://youtu.be/PHkmpNxpegU
За пять дней полиция задержала 245 водителей, которые управляли автомобилями после лишения водительских прав. Из них 115 подвергли административному аресту, ещё 130 оштрафовали, сообщает Polisia.kz.
Все 245 автомобилей, которыми управляли нарушители, отправили на штрафстоянки.
В МВД напомнили, что лишение водительских прав означает полный запрет на управление автомобилем. В ведомстве заявили, что полиция продолжит пресекать такие нарушения.
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