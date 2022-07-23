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24 июля ожидается высокая пожарная опасность

Фото из открытых источников

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области. 

Днем 24 июля в центре Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Костанае ожидается температура +18 градусов, днем +28.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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