Строительство первых домов в микрорайонах «Астана» и «Байтерек» идет в полную силу. Сейчас уже вырисовывается картинка, и видны каркасы будущих многоэтажек. Всего здесь по плану должно быть 154 дома от 5-этажных домов до 24-этажных.

Приобрести квартиры здесь можно будет по государственным программам. Аким области Кумар Аксакалов отметил, например, через «Костанай Жастары», которая рассчитана на работающую молодежь. Для первоначального взноса потребуется 10% от стоимости жилья. Приблизительно цена за 1 квадратный метр в новых микрорайонах будет 340 тысяч тенге.

«Жилье строится, оно востребовано, оно нужно. И вот только в этом новом микрорайоне Астана, Байтерек темпы строительства хорошие. Начатые дома уже летом будут сданы, 13 домов. Начинаем еще дополнительно здесь же 21 дом. Финансирование обеспечено. В этих домах, которые строятся по государственной программе, даже фасады другие», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Побывал глава региона и в микрорайоне Береке Костаная. По проекту здесь должно быть построено 77 домов. На сегодня их только 46. За два года в Береке планируют полностью завершить строительство. До конца этого года должны ввести в эксплуатацию 16 многоэтажек, а все оставшиеся в 2026 году. По проекту тут предусмотрено 4 детских сада и две школы, однако при необходимости возможно будет возведение еще одной.

«Здесь 18 тысяч населения у нас будет. При сдаче мы планируем 18-20 тысяч населения. По идее, мы здесь оставляем пятно для строительства еще одной школы, и для детских садов. Если нужно будет, можно будет еще одну школу на 900 мест посадить. В принципе, с этим проблем нет. И поликлинику посадим здесь. В принципе, вся инфраструктура выстраивается», — объяснил аким Костаная Марат Жундубаев.

Одна из проблем микрорайона Береке — это узкие дороги. Городской акимат уже разработал проект по их расширению, он сейчас находится на экспертизе. Планируется увеличить дороги с 7 метров до 14. Если все пойдет по плану, то уже в апреле подрядчик приступит к работам, а в конце лета в Береке появятся просторные парковки и проезды. Активно развивается в городе и коммерческое строительство жилья. Так, в Береке в этом году 8 домов будут возводить частные застройщики.

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