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24 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 43 707 человек (43 198 КВИ+ и 509 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 642 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 799 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 30 апреля 2021 года зарегистрировано 129 новых случаев заболевания, шесть случаев с летальным исходом. Выздоровели 105 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 53 071, случаев с летальным исходом — 807, всего выздоровели – 51 755 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области