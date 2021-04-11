24 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 апреля, сообщает zakon.kz.
На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 32 899 человек (32 241 КВИ+ и 658 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 003 пациента, на амбулаторном уровне – 20 896 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 546 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента;
• на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.
За сутки от коронавируса скончались 19 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрирован 3221 случай с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 9 апреля 2021 года зарегистрировано 102 новых случая заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 159 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 51 362, случаев с летальным исходом — 727, всего выздоровели – 49 997 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области