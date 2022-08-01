24 миллиона за 10 дней. Получить кредит казахстанцам будет сложно

В закон «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» внесли поправки.

Теперь срок обновления кредитной истории сократили до одного дня, вместо прежних 15 дней. Именно это, по словам экспертов, не только не давало оперативно выявить займы, оформленные мошенниками, но и быстро определить превышение долговой нагрузки у людей.

«Данные поправки позволят более оперативней реагировать на изменения кредитной истории, как мы знаем участились факты мошенничества, будут оперативней предоставлять всю информацию»,- говорит руководитель управления региональных представителей в Костанае агентства РК по регулированию и развитию финрынка Асет Куанышбаев.

Кредитная история — дает возможность контролировать выдачу новых займов, а также коэффициент долговой нагрузки у населения. Срок обновления кредитной истории в 15 дней позволял мошенникам оформлять на своих жертв большие кредиты. Ранее мы рассказали о семейной паре в Костанае, которые за 10 дней оформили на себя 24 млн тенге. как оказалось, на счет мошенников. Как отмечают эксперты, если бы новшество уже вступило в силу, то возможно, этой истории могло и не случиться. Сработало бы главное правило выдачи кредитов — «на оплату ежемесячных платежей по всем займам должно уходить не более половины месячного дохода заемщика».

«Любые платежи по займам не должны превышать 50% от всех доходов заемщика. Более того, остаток средств после выплат долгов по займам не должен быть меньше одного прожиточного минимума (37 389 тенге), а если у человека есть дети, то размер минимального остатка увеличивается еще на половину ПМ (18 694 тенге) за каждого ребенка. После того, как погашается кредит оперативно будут видеть, что на него оформлены кредиты», — говорит руководитель управления региональных представителей в Костанае агентства РК по регулированию и развитию финрынка Асет Куанышбаев.

Вместе с защитой казахстанцев, возможно, возникнут и некоторые неудобства, связанные с тем, что теперь банкам придется обновлять кредитную историю в день выдачи займа. Это может дать дополнительную нагрузку на их сотрудников. Но, как отмечают эксперты, закредитованным гражданам эти поправки не дадут окончательно попасть в долговую яму. Новшество вступает в силу с 1 октября текущего года

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