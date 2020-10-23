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24 октября на большей части Костанайской области ожидаются осадки

24 октября в Костанайской области ночью местами ожидается снег, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +5…+10.

В Костанае будет переменная облачность, днем ожидаются осадки — дождь и снег. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью -4…-6 градусов, днем +5…+7.

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