24 заявления зарегистрировано в полиции в отношение костанайца

27-летний уроженец Аулиекольского района решил заняться бизнесом в областном центре. Для этой цели он зарегистрировал ИП на брата и снял в аренду офис. Предметом сделки являлись услуги перетяжки и ремонт мягкой мебели. Суммы от клиентов были не большие – 20, 30, 50 тысяч тенге. Самая большая сделка составила 300 тысяч тенге, сообщает пресс-служба ДП.

Вывозил диваны и кресла мужчина также на арендованном транспорте, а к выполнению работ привлекал родственников и знакомых.

В результате, таких обманутых клиентов лжепредпринимателем, оказалось 24 пострадавших, некоторые обратились в полицию после того, как в СМИ и соцсетях вышло объявление Департамента полиции области.

Гражданам нанесен материальный ущерб на общую сумму более полутора миллиона тенге. Неисполнение обязательств перед клиентами мужчина обосновывает финансовыми трудностями.

«В настоящее время уголовные дела Южным отделом полиции УП Костаная производством окончены и направлены в суд. Однако, полицейские полагают, что потерпевших может быть гораздо больше. В связи с чем, по данному факту просим обращаться в ЮОП УП Костаная по номерам телефонов 8-775-485-64-94, 102. Просим граждан быть бдительными и тщательно выбирать поставщиков услуг и выполнения тех или иных работ», — говорится в обращении полиции.

Также, костанайские полицейские предупреждают об еще одном новом факте. Так, в производстве Южного отдела полиции находятся уголовные дела в отношении 29-летнего жителя Костаная, который обманным путем получает от граждан денежные средства «за изготовление септика». На сегодняшний день зарегистрировано 6 заявлений потерпевших.

Возможно, как предполагают полицейские, потерпевших может быть больше. Граждане могут обратится в ЮОП УП Костаная или по номеру «102».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.