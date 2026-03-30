240 кг наркотиков изъято: КНБ ликвидировал международные каналы поставок

Комитет национальной безопасности Казахстана продолжает работу по противодействию незаконному обороту наркотиков. С начала года ликвидировано 11 международных и 3 региональных канала поставок, а также нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий.

Международные операции и изъятие наркотиков

Во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 10 международных антинаркотических операций.

В результате из незаконного оборота изъято около 240 килограммов наркотических средств, в том числе:

3,1 кг героина

8 кг метамфетамина

53,5 кг опия

74,2 кг гашиша

80,9 кг марихуаны

19,3 кг психотропных веществ

Кроме того, изъято свыше 3 тонн прекурсоров.

Задержания и расследования

По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 гражданина Казахстана и 8 иностранных граждан. В настоящее время проводятся досудебные расследования.

В КНБ отметили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.