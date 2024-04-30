2439 заявлений на возмещение ущерба от паводка поступило в Костанайской области

В целом на возмещение ущерба за подтопленные дома, пострадавшую бытовую технику, погибших сельхозживотных от паводков в комиссии поступило 2439 заявлений. Ведется активная работа по выплатам, сообщила заместитель руководителя Управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова на брифинге в СЦК.

«На эти цели выделены средства из местного бюджета порядка 5 млрд тенге. Деньги будут направлены и уже используются в первую очередь на социальные выплаты, на возмещение ущерба пострадавшим от паводка, а также на восстановление автомобильных дорог и электроснабжения в сельских населенных пунктах».

Кроме того, из резерва Правительства РК дополнительно выделено 405 млн тенге, которые уже полностью освоены.

«Приобретена 31 квартира в г. Аркалыке для пострадавших жителей южных регионов», — сказала спикер.

Всего обследовано 1100 домов, из них подлежит восстановлению порядка 700 домов — по ним будет выплачиваться компенсация и проведены ремонты. По домам, которые не подлежат восстановлению, это 378 дома, будет предоставляться жилье из коммунального жилого фонда путем выкупа у частного сектора.

«Готовятся документы на приобретение еще 30 квартир для пострадавших из Костанайского района», — сказала Алма Жусупова.

По единовременной соцпомощи уже выплачено по 1915 заявлениям на сумму 739 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.

«С прошлой недели начата работа по выплате граждан за пострадавшие бытовую технику, мебель и прочее имущество. По 20 с лишним заявлениям выплачено 7,5 млн тенге. Работа продолжается», — добавила представитель региона.

Также регион один из первым начал возмещать ущерб за павших сельхозживотных, которых, по данным ветеринарной службы, насчитывается 981 голова. На сегодня отчеты по оценке готовы по 806 головам, оплата произведена на сумму 161 млн тенге.

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