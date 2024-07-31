25-30 ДТП в день происходит в Костанае из-за отсутствия знаков, разметки и некорректной работы светофоров — полиция

В Костанае, в среднем, ежедневно происходит по 25-30 дорожных инцидентов. В основном из-за неправильной организации движения, отсутствия дорожных знаков и разметки, некорректной работы светофоров. Их замена идет медленно, за месяц сменили 7 из 30 планируемых. А менять и устанавливать знаки начали лишь в середине июля. Из семисот требующихся оборудовано всего три десятка, а отсутствие отражается на аварийности. Об этом на совещании в областном акимате сообщил заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

Как отметил Алексей Милюк, вовремя не обрезаются ветви деревьев, из-за которых плохо или вообще не видно знаки и светофоры. Разметка нанесена только на 70-и %-ах городских улиц. На загородных трассах, на которых происходит большинство тяжких ДТП, с летальностью в 55%, необходима краевая разметка. Она служит ориентиром для водителей в темноте и в непогоду, но, нанесена только на 4-х из 12 дорог республиканского значения, и на 4-х из 28-и значения областного. Вызывает недовольство граждан и состояние дорог и дорожного полотна.

«Немаловажным вопросом остается вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. До начала учебного года осталось буквально месяц, однако инфраструктура вблизи учебных заведений, находится в неудовлетворительном состоянии. На улучшение инфраструктуры акиматом области выделено порядка 400 миллионов тенге. Однако проведенным обследованием установлено, что не все акиматы городов и районов выполняют поставленную задачу», — отметил Алексей Милюк.

«Речь идет, прежде всего, о городах, и районных центрах. Правильно же, да? И в прошлом году говорили, о том, что многие светофоры работают некорректно, мягко говоря. Как вы работаете с этой компанией, она, по-моему, единственная у нас в Костанае. Почему не наказываете?», — спросил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

«Подрядчик, правильно заметили, он подводит. Единственный он у нас подрядчик, который работает в Костанае. Уведомления мы ему выставляем. За неисполнение, соответственно, по закону будет пеня. По разметке у нас «Спецстройсервис», компания из Астаны. Каждый раз привозят они гастарбайтеров, в основном граждан Узбекистана. Их постоянно выдворяют. Даже если подадим на расторжение, мы по судам уйдем в осень или в зиму. Мы понимаем это, и приходится с ними нянчиться», — объяснил аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким области поручил всем руководителям городов и районов отреагировать на все замечания, высказанные полицией региона.

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