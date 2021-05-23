25 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

В Казахстане за сутки 21 мая от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 25 человек. 172 пациента находятся в состоянии крайней степени тяжести, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Врачи констатировали смерть от коронавируса у 20 человек — они имели ПЦР-анализ с положительным результатом. Еще пять человек умерли от пневмонии с симптомами коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР.

Также известно, что за сутки 21 мая выявлено 86 больных пневмонией КВИ-. Больше всего — в Жамбылской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.