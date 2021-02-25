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25 февраля объявлено штормовое предупреждение

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Пресс-служба ДЧС распространила штормовое предупреждение.

25 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман.

Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

Днем в Костанае ожидается температура -24, вечером -28 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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