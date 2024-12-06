Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 декабря представили синоптики Казгидромета.

Погоду большей части республики будут определять глубокая ложбина северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды.

Ожидается снег, на востоке страны сильный снег, метель, в южных регионах дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки. В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололед. На западе и северо-западе страны с вторжением обширного Скандинавского антициклона осадки прекратятся.

Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха:

ночью на западе страны до 5-13 мороза

на северо-западе до 13-25 мороза

на севере страны до 20-25 мороза

в центре Казахстана до 15-28 мороза,

на востоке республики до 18-26 мороза

в южных и юго-восточных областях до 8-21 мороза.

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