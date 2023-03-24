25-градусным теплом порадует погода

Прогноз на 25-27 марта озвучили синоптики.

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Под влиянием поля повышенного атмосферного давления, на большей части страны, сохранится погода преимущественно без осадков.

Лишь в отдельных районах пройдут ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем небольшой дождь, усиление ветра, 27 марта на юго-востоке страны ожидается дождь, в горных районах туман.

Значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

На западе республики столбики термометров: в дневное время достигнут 12-26 тепла, на северо-западе 5-20 тепла, на севере, востоке и в центре 2-15 тепла, на юге и юго-востоке 13-25 тепла, в горных районах 8-13 тепла.

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