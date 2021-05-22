25 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

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Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 22 мая предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
Согласно информации, за сутки от COVID-19 скончались 22 человека, от коронавирусной пневмонии — трое.
На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 822 пациента, на амбулаторном уровне – 22 389.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 701 пациент,
- в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области