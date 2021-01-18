25 лет исполнилось Ассоциации деловых женщин Костанайской области

Одна из старейших неправительственных организаций области отметила свой большой юбилей. В этом месяце костанайскому подразделению Ассоциации деловых женщин Казахстана исполнилось 25 лет. За это время участницы организации успели поучаствовать во многих мероприятиях и помочь большому числу женщин обрести себя в бизнесе или политике, передает alau.kz

Ассоциация деловых женщин Костанайской области отметила свой 25-й день рождения. В связи с пандемией юбилей провели скромно, созвав пресс-конференцию. Впрочем, для этих женщин гораздо важнее оказались не пышные торжества, а подведение итогов своей работы за прошедшие годы.

«Прошло 25 лет, и мы убедились сами, убедили всю общественность, население нашей области, что самое устойчивое НПО в нашей области это Ассоциация деловых женщин Казахстана. 25 лет – такой истории ни у одного НПО нет»,- сказала Римма Бектурганова, член правления Ассоциации деловых женщин Казахстана по Костанайской области.

За свою солидную историю костанайское подразделение ассоциации успело открыть молодежное крыло организации, запустить программу для обучения молодых предпринимателей, а еще стать участниками благотворительного проекта «Караван доброты».

«Я думаю, что в наших рядах сейчас есть такие сильные, самодостаточные женщины, молодежь. И на сегодняшний день работа закипела с новой силой, с новым новаторством. И я думаю, что Ассоциация к 25-летию – это сильная самодостаточная как наши женщины организация»,- поделилась мнением экс-председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана по Костанайской области Зора Кушкумбаева.

Работа с женщинами со всего региона по большей части посвящена их продвижению в бизнесе и политике. Но минувший год многих заставил действовать в направлении благотворительности. Костанайские участницы ассоциации в условиях пандемии помогали провизорным центрам, предоставляя им необходимые вещи. В наступившем году также готовится серия благотворительных акций, а помимо них и другие мероприятия.

«Мы планируем в апреле провести выставку творчества женщин области. В мае, конечно, посмотрим какая будет эпид.ситуация в стране, планируем провести большой форум. С приглашением всех регионов Казахстана, членов Ассоциации деловых женщин. Планируем провести его буквально в мае»,- сообщила Гулсара Жаманкулова, председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана по Костанайской области.

Уже летом костанайские представительницы деловых женщин намерены провести ряд интересных и полезных флешмобов, а в сентябре будет организовано мероприятие с молодыми участницами организации, которые входят в молодое крыло Ассоциации.

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