До −1 ночью и дождь со снегом: прогноз погоды в Костанайской области





На севере и востоке Костанайской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, днём — дождь. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируют туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный: ночью 2–7, днём 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, на севере и востоке области — до −1. Днём ожидается +16…+21, на севере — +12 градусов.

В Костанае прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный: ночью 1–6, днём 7–12 метров в секунду.

Ночью в городе будет +2…+4 градуса, днём — +16…+18.

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