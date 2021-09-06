USD 426.26
EUR 505.54
RUB 5.84
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 25 лет запросил прокурор для жителя Костанайской области за убийство…

25 лет запросил прокурор для жителя Костанайской области за убийство пенсионерки

time.kz

Vinkmag ad

Как сказано в обвинении 37-летний Юрий Доронин в феврале этого года совершил убийство Еще раньше было совершено избиение после совместного распития 46-летней Марины Исмаиловой, после чего у неё были похищены кольца, серьги, вещи, документы. А 20 февраля Доронин, опять же после застолья, задушил 65-летнюю Валентину Жаркову.

Обвинение утверждало, что сделал он это для того, чтобы вынести телевизор, сам подсудимый настаивает на том, что буйная пенсионерка оскорбляла его и его подругу Ирину Буринскую. Она, ранее привлекавшаяся за совершение краж, была с ним практически постоянно. Теперь их обоих обвиняют в совершении грабежа. Доронина еще и в совершении разбоя, а Буринскую в том,что она не сообщила о совершении тяжкого преступления.

«По эпизоду разбойного нападения и убийства потерпевшей Жарковой, а так же недонесении о достоверно известном, совершенном особо тяжком преступлении, со стороны Буринской, виновность подсудимых, помимо их показаний, данных на предварительном следствии, подтверждается показаниями свидетелей, заключением судебных экспертиз, а так же вещественными доказательствами», — отметил в суде гособвинитель.

В обвинении сказано, что после убийства Жарковой, Доронин продал принадлежащий её телевизор соседям за три тысячи тенге. Сам он утверждает, что сделал это потому, что у них с Буринской совсем не было денег. Государственный обвинитель просил признать отягчающим вину подсудимых обстоятельством, совершение ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

«Назначить им наказание: Доронину, по статье 99 часть 2 пункт 8 УК РК в виде 20-и лет лишения свободы, по стать 192 часть 1 в виде 7 лет лишения свободы, по статье 191 часть 2 пункты 1,3 в виде 7 лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить 25 лет лишения свободы», — сказал в суде государственный обвинитель Дюсен Шакиров.

Буринской, в совокупности за грабеж и недонесение, присоединив неотбытое наказание за преступление совершенное ранее в Житикаре, обвинение предлагает назначить 7 с половиной лет лишения свободы. Оглашение приговора по данному делу назначено на 7 сентября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Получить онлайн-кредиты станет сложнее
Следующая новость

Какой будет погода в Костанае и области 7 сентября