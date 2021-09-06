25 лет запросил прокурор для жителя Костанайской области за убийство пенсионерки

Как сказано в обвинении 37-летний Юрий Доронин в феврале этого года совершил убийство Еще раньше было совершено избиение после совместного распития 46-летней Марины Исмаиловой, после чего у неё были похищены кольца, серьги, вещи, документы. А 20 февраля Доронин, опять же после застолья, задушил 65-летнюю Валентину Жаркову.

Обвинение утверждало, что сделал он это для того, чтобы вынести телевизор, сам подсудимый настаивает на том, что буйная пенсионерка оскорбляла его и его подругу Ирину Буринскую. Она, ранее привлекавшаяся за совершение краж, была с ним практически постоянно. Теперь их обоих обвиняют в совершении грабежа. Доронина еще и в совершении разбоя, а Буринскую в том,что она не сообщила о совершении тяжкого преступления.

«По эпизоду разбойного нападения и убийства потерпевшей Жарковой, а так же недонесении о достоверно известном, совершенном особо тяжком преступлении, со стороны Буринской, виновность подсудимых, помимо их показаний, данных на предварительном следствии, подтверждается показаниями свидетелей, заключением судебных экспертиз, а так же вещественными доказательствами», — отметил в суде гособвинитель.

В обвинении сказано, что после убийства Жарковой, Доронин продал принадлежащий её телевизор соседям за три тысячи тенге. Сам он утверждает, что сделал это потому, что у них с Буринской совсем не было денег. Государственный обвинитель просил признать отягчающим вину подсудимых обстоятельством, совершение ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

«Назначить им наказание: Доронину, по статье 99 часть 2 пункт 8 УК РК в виде 20-и лет лишения свободы, по стать 192 часть 1 в виде 7 лет лишения свободы, по статье 191 часть 2 пункты 1,3 в виде 7 лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить 25 лет лишения свободы», — сказал в суде государственный обвинитель Дюсен Шакиров.

Буринской, в совокупности за грабеж и недонесение, присоединив неотбытое наказание за преступление совершенное ранее в Житикаре, обвинение предлагает назначить 7 с половиной лет лишения свободы. Оглашение приговора по данному делу назначено на 7 сентября.

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