25-летний мужчина утонул в Костанайской области

В эти жаркие выходные спасатели и полицейские в усиленном режиме патрулируют лесные массивы и водоемы Костанайской области. К широкой профилактической работе подключились все городские и районные подразделения областного ДЧС, сотрудники аппарата.

​Как известно, из-за карантина официальные пляжи в регионе закрыты. Принятые меры не останавливает любителей летнего отдыха, и они массово устремились к необорудованным местам купания. ​

​11 июля, примерно в 15.43, сотрудники Отдела по ЧС Карабалыкского района и стражи правопорядка побывали в излюбленном месте купания жителей района, на р. Тогузак. Неофициальный пляж расположен в 2-х км от райцентра.

В ходе рейда сотрудники гражданской защиты напомнили населению об основных правилах безопасности на воде. С отдыхающими провели профилактическую работу и в связи аномально жаркой погодой и действием локдауна по коронавирусу убедили граждан покинуть дикий пляж. При этом, в ведомости о получении памяток по правилам поведения на воде, значатся росписи об ознакомлении 25-и человек.

После чего группа спасателей и полицейских продолжила патрулирование вдоль акватории реки Тогузак.

В шестом часу вечера на пульт 112 поступил тревожный сигнал о том, что в Карабалыкском районе на р. Тогузак утонул мужчина 1995 г.р.

В 20-35 водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС в пяти метрах от берега обнаружили и извлекли тело мужчины из воды. Как раз на том месте, где за несколько часов до трагедии, провели инструктаж местные спасатели и полицейские. В списке обученных, имеется фамилия и роспись утонувшего. Он проигнорировал советы сотрудников компетентных органов и пополнил печальную статистику жертв купания на воде. ​

​Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными в эти дни. Переждать сорокоградусную жару и не посещать места активного отдыха: лесопарковые зоны и необорудованные пляжи.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.