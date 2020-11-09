25-летнюю закладчицу наркотиков задержали в Костанайской области

В Костанайской области сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе оперативных мероприятий изъяты наркотические средства героин и синтетические аналоги психотропных веществ.

28 октября в городе Костанай по улице Доненбаевой задержана 40-летняя гражданка. В ходе личного осмотра у женщины обнаружено и изъято 17 свертков, внутри которых находилось вещество светло-бежевого цвета. Согласно экспертизе указанное вещество является наркотическим средством «героин» общим весом почти 6 грамм. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

2 ноября в городе Костанай в микрорайоне Юбилейный задержан 20-летний мужчина, у которого в ходе осмотра квартиры в кухонной комнате в духовке газовой плиты обнаружено 19 полимерных свертков обмотанных изолентой, с содержащимся внутри порошком белого цвета. Также было дополнительно обнаружено еще 4 полиэтиленовых пакетиков с веществами порошкообразной консистенции различных расцветок, общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 36 гр. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

В городе Лисаковск оперативниками задержана закладчица наркотиков, 25-летняя жительница города Костанай, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 8 капсул с жидким веществом. При уточнении показаний были установлены места расположения так называемых «закладок», которые располагались в различных частях города. Всего было обнаружена 21 капсула с аналогичным веществом. По факту обнаружения и изъятия указанных веществ назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение в отношении указанной гражданки.

По всем фактам ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В общей сложности в текущем году из незаконного оборота оперативниками изъято более 470 килограмм различных наркотических средств, в том числе марихуаны свыше 450 килограмм, 235 грамм – героина, более 15 килограмм гашиша и 293 грамм – синтетические наркотические средства.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области полковника полиции Талгата Утетлеуова, не может оставаться без внимания увеличение количества изъятых синтетических наркотиков, что безусловно, свидетельствует о набирающей популярность в среде наркопотребителей данного вида наркотических средств и соответственно эффективной деятельности сотрудников полиции в противодействии наркопреступности

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