25 мая прозвенит последний звонок в школах РК, но не для всех

Последний звонок для 186 тысяч выпускников казахстанских школ прозвенит 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

24 мая во всех школах страны для учащихся 1-10 классов пройдет Единый классный час на тему «Білімім — Отаныма», где классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года.

Для 186 тысяч 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая под единой эгидой «Мектебім, саған мың алғыс!».

Вместе с тем, определены сроки проведения экзаменов. Так, для учащихся 5-8, 10 классов начнутся с 27 мая. Для учащихся 9 классов с 29 мая по 10 июня. Для 11-классников выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня.

Торжественное вручение аттестатов запланировано в сроки с 12 по 15 июня. При этом в регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестации. Это 9 школ Актюбинской, 3 школы Атырауской и 5 школ Северо-Казахстанской областей.

Для 156 тысяч выпускников колледжей итоговая аттестация пройдет в срок до 28 июня, а церемония вручения дипломов – с 28 июня по 1 июля.

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