USD 451.27
EUR 489.13
RUB 4.87
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 25 марта состоится лунное затмение

25 марта состоится лунное затмение

Фотография для новости 25 марта состоится лунное затмение

Сгенерировано нейросетью Midjourney/взято с сайта ixbt.com

25 марта жители Земли смогут увидеть первое лунное затмение в 2024 году. Но это явление обойдет Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал starwalk.space.

В 2024 году жители Земли смогут увидеть два лунных затмения — одно из них можно будет наблюдать весной- 25 марта, а второе осенью — 18 сентября.

Весной лунное затмение будет полутеневым — это значит, что Луна будет погружена в полутень, которую отбрасывает на ее поверхность Земля. В этот момент яркость Луны значительно снизиться — наблюдать за процессом лунного полутеневого затмения 25 марта можно будет невооруженным глазом. Правда, в этот раз лунное затмение будет невозможно увидеть с территории Казахстана, Средней Азии и России.

Наблюдать лунное затмение смогут жители Западной Европы, Северо-Восточной Азии, Австралии, Восточной Азии, Северной и Южной Америки, а также с территории Антарктиды.

Мартовское лунное затмение открывает коридор затмений 2024 года: полное солнечное затмение 8 апреля, частное лунное затмение 18 сентября и кольцеобразное солнечное затмение 2 октября.

Затмение 8 апреля с территории Казахстана также не будет видно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Людей эвакуировали из многоэтажки в Костанае
Следующая новость

Сохраняется неблагополучная ситуация по коклюшу — Минздрав РК