25 марта состоится лунное затмение

25 марта жители Земли смогут увидеть первое лунное затмение в 2024 году. Но это явление обойдет Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал starwalk.space.

В 2024 году жители Земли смогут увидеть два лунных затмения — одно из них можно будет наблюдать весной- 25 марта, а второе осенью — 18 сентября.

Весной лунное затмение будет полутеневым — это значит, что Луна будет погружена в полутень, которую отбрасывает на ее поверхность Земля. В этот момент яркость Луны значительно снизиться — наблюдать за процессом лунного полутеневого затмения 25 марта можно будет невооруженным глазом. Правда, в этот раз лунное затмение будет невозможно увидеть с территории Казахстана, Средней Азии и России.

Наблюдать лунное затмение смогут жители Западной Европы, Северо-Восточной Азии, Австралии, Восточной Азии, Северной и Южной Америки, а также с территории Антарктиды.

Мартовское лунное затмение открывает коридор затмений 2024 года: полное солнечное затмение 8 апреля, частное лунное затмение 18 сентября и кольцеобразное солнечное затмение 2 октября.

Затмение 8 апреля с территории Казахстана также не будет видно.

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