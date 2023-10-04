25 млн тенге пенсионных взносов и отчислений за медстраховку не получили учителя в Костанайской области

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Прокуратурой района Беимбета Майлина защищены конституционные права учителей и работников образования района. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской областной прокуратуры.
Установлено, что в текущем году 1432 работникам организации образования района не перечислялись обязательные пенсионные взносы и уплата отчислений по обязательному социальному медицинскому страхованию на общую сумму 25 миллионов тенге.
«Нарушение выявлено в ходе проведения анализа по вопросу соблюдения прав и законных интересов работников органов образования. По акту надзора нарушения устранены, виновные привлечены к административной ответственности, задолженность перед работниками погашена, тем самым защищены их конституционные права», — сообщили в прокуратуре.