25 млн тенге пенсионных взносов и отчислений за медстраховку не получили учителя в Костанайской области

Прокуратурой района Беимбета Майлина защищены конституционные права учителей и работников образования района. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской областной прокуратуры.

Установлено, что в текущем году 1432 работникам организации образования района не перечислялись обязательные пенсионные взносы и уплата отчислений по обязательному социальному медицинскому страхованию на общую сумму 25 миллионов тенге.

«Нарушение выявлено в ходе проведения анализа по вопросу соблюдения прав и законных интересов работников органов образования. По акту надзора нарушения устранены, виновные привлечены к административной ответственности, задолженность перед работниками погашена, тем самым защищены их конституционные права», — сообщили в прокуратуре.

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