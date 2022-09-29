25 октября — День республики: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников, передает Tengrinews.kz.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ранее депутаты Сената поддержали пакет поправок, включающий норму об определении 25 октября национальным праздником — Днем республики.

Текст закона публикуется в печати.

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