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25 пожизненных. В каких областях РК больше всего педофилов

— Сегодня, 19:00
Изображение для новости: 25 пожизненных. В каких областях РК больше всего педофилов

pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где фиксируется наибольшее число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы прессы в кулуарах Мажилиса, Закиева сообщила, что в Казахстане ежегодно фиксируется около 900 преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Если рассматривать с момента вступления закона (Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. — Прим.) в силу, то около 25-27 лиц совершивших данные страшные преступления уже осуждены на пожизненное лишение свободы. С тех пор, как данная статья вступила в силу», — прокомментировала Закиева.

По словам Закиевой, наибольшее количество подобных преступлений регистрируется в Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областях.



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