«Если рассматривать с момента вступления закона (Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. — Прим.) в силу, то около 25-27 лиц совершивших данные страшные преступления уже осуждены на пожизненное лишение свободы. С тех пор, как данная статья вступила в силу», — прокомментировала Закиева.

По словам Закиевой, наибольшее количество подобных преступлений регистрируется в Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областях.