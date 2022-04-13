+25. Прогноз погоды на 14-16 апреля

Ожидается неустойчивый характер погоды.

В течение периода через территорию Казахстана будет проходить Западный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, усиление ветра.

По республике будут наблюдаться туманы, на западе республики пыльные бури.

Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.

В дневные часы

на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от 13-18 до 20-25 тепла

в центре повышение от 17-22

на юге области 25 тепла до 20-28 тепла

на востоке страны – небольшое повышение от 12-20 тепла.

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