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+25. Прогноз погоды на 14-16 апреля

Фото alau.kz

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Ожидается неустойчивый характер погоды.

В течение периода через территорию Казахстана будет проходить Западный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, усиление ветра.

По республике будут наблюдаться туманы, на западе республики пыльные бури.

Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.

В дневные часы

  • на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от 13-18 до 20-25 тепла
  • в центре повышение от 17-22
  • на юге области 25 тепла до 20-28 тепла
  • на востоке страны – небольшое повышение от 12-20 тепла.
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