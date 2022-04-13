+25. Прогноз погоды на 14-16 апреля

Фото alau.kz
Ожидается неустойчивый характер погоды.
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В течение периода через территорию Казахстана будет проходить Западный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, усиление ветра.
По республике будут наблюдаться туманы, на западе республики пыльные бури.
Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.
В дневные часы
- на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от 13-18 до 20-25 тепла
- в центре повышение от 17-22
- на юге области 25 тепла до 20-28 тепла
- на востоке страны – небольшое повышение от 12-20 тепла.
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