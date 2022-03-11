-25. Прогноз погоды в Костанайской области на 12 марта

На западе и юге области небольшой снег, низовая метель. На юго-западе области туман.

Ветер северо-восточный 9-14, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, на северо-востоке области 25, на юге области 10 мороза, днем 10-15, на юге области 5 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег.

Ветер северо-восточный 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 10-12 мороза.

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