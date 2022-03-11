-25. Прогноз погоды в Костанайской области на 12 марта

alau.kz
На западе и юге области небольшой снег, низовая метель. На юго-западе области туман.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Ветер северо-восточный 9-14, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, на северо-востоке области 25, на юге области 10 мороза, днем 10-15, на юге области 5 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег.
Ветер северо-восточный 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 10-12 мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: