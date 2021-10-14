25 смертей: депутаты призвали ограничить ввоз электросамокатов в Казахстан

Использование электросамокатов и гироскутеров законодательно не закреплено в Казахстане. Потому что власти не знают, как их классифицировать и к каким транспортным средствам отнести. Но депутаты Сената Парламента РК настаивают на разработке соответствующих технических регламентов и ограничении ввоза таких средств передвижения в страну, передает Azattyq Rýhy.

«Мы считаем необходимым правовое регулирование ввоза и безопасной эксплуатации электросамокатов. Прошу Вас ускорить проработку вопроса классификации вышеуказанных устройств и внесение в соответствующие поправки в законодательные акты. Разработать соответствующий регламенты, стандарты и требования к данным устройствам, с учетом норм, отраслевых техрегламентов Евразийского экономического союза. В рамках осуществления таможенного контроля просим принять меры по ограничению ввоза устройств, не соответствующих требованиям регламентов и стандартов. Координатором рассмотрения данного вопроса определено Министерство торговли и интеграции. Было бы правильно, если бы министерство ускорило разработку соответствующего стандарта», – обратился депутат Нурторе Жусип с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру.

Сенатор отметил, что сегодня во всех больших городах Казахстана появляется очень много электросамокатов. Скорость их движения высокая, и они могут появиться в любой точке тротуара. При этом Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры не ведет официальную статистику происшествий с участием таких устройств. Но, как сообщил Нурторе Жусип, по ведомственным данным, за январь-август 2021 года зарегистрированы 387 случаев с участием таких устройств, 25 человек погибли и 411 – получили ранения.

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