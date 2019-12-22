25 судей в Казахстане рекомендовали освободить от должностей

20 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Высшего судебного совета, на котором было рекомендовано освободить 25 судей от должностей, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается на сайте Высшего судебного совета, на заседании подведены итоги ранее объявленного конкурса на занятие вакантных судейских должностей, в том числе рекомендованы к назначению 46 кандидатов на соответствующие судейские должности.

Также советом даны рекомендации об освобождении от должностей 25 председателей и судей судов Республики Казахстан по различным основаниям. Кроме того, рассмотрено 11 жалоб судей на решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде и судебного жюри при Высшем судебном совете.

По итогам рассмотрения жалоба одного судьи признана обоснованной, а решения вышеуказанных органов в отношении 10 судей оставлены в силе. Кроме того, совет дал согласие на изменение штатной численности судей 26 местных судов, а также на продление срока пребывания в должности двух судей, достигших пенсионного возраста.