250 административных правонарушений выявлено в Костанайской области за нарушение режима ЧП

250 административных правонарушений выявлено в Костанайской области за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом в ходе совещания в акимате области сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Сотрудниками полиции за нарушение режима чрезвычайного положения выявлено – 250 административных правонарушений, из них судом приняты решения по 91 материалу и 159 материалов находятся в суде на рассмотрении», — сказал Архимед Мухамбетов.

Так, за нарушение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий выявлено 242 правонарушения, из них судом приняты решения по 88 материалам и 154 материала находятся в суде на рассмотрении.

За нарушение установленного режима работы после 22.00 часов выявлено 46 правонарушений. За нарушение масочного режима и отсутствие перчаток в магазинах выявлено – 125 правонарушений, а за отсутствие в магазинах санитайзеров, для обработки рук с антисептическим средством выявлено – 53 правонарушения, еще 17 правонарушений выявлено за реализацию продуктов питания в фасованном виде. 1 правонарушение зафиксировано в кафе, там имелось несоответствие расстояния между столами посетителей. Имеются факты отсутствия лиц, находящихся на домашнем карантине. Выявлено 8 фактов за отсутствие лиц, находящихся на домашнем карантине, которым запрещено покидать квартиру, материалы направлены в суд, из них по 3 материалам принято решение и 5 материалов находятся на рассмотрении.

Глава региона призвал жителей области находящихся на карантине соблюдать его правила, в противном случае за нарушения условий карантина предусмотрена установленная законодательством ответственность.

«Карантин – будьте добры соблюдать. Ни с кем не контактировать, сидеть дома и соблюдать все правила карантина», — сказал аким области.

Также Архимед Мухамбетов снова предупредил предпринимателей об ответственности за нарушение режима ЧП.

«Я предупреждаю предпринимателей, в первую очередь владельцев кафе, ресторанов и заведений где могут собираться люди в большом количестве. Меры будут предприняты более жесткие, аресты не менее 15 суток», — сказал аким области.

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