В правительстве выделили средства на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Аркалыка. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz
Как отмечает пресс-служба правительства РК, реконструкция теплосетей в регионах продолжается в рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по переходу на новый уровень инфраструктурного развития.
«Из резерва правительства выделено порядка 250 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях Аркалыка в Костанайской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов», – значится в информации.
Аркалыкская ТЭЦ обслуживает 375 зданий и входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций.
Протяженность теплосетей города составляет 34,7 км, при этом большая часть была введена в эксплуатацию в 1990 году. На сегодняшний день износ составляет 48%, а на некоторых участках до 82%, что в отопительный сезон приводит к потерям тепловой энергии в объеме до 24-29%.
С 2023 года в городе реализуется вторая очередь проекта по реконструкции теплоисточников. Уже заменили 17 км тепловых сетей. В 2025 году планируется обновить еще 9,9 км. Работы ведут поэтапно. По завершении проекта ожидается снижение общего износа на 12%.
«Проводимая модернизация имеет важное значение для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона и устойчивой работы систем жизнеобеспечения Аркалыка, население которого составляет 38,4 тыс. человек», сообщает пресс-служба правительства РК.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 проведен капитальный ремонт оборудования, тепловых сетей и линий электропередач. Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.
Вместе с тем в июне в Аркалыке стартовало строительство стратегически важного автодорожного коридора «Центр – Запад». Проект реализуют в рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на IV заседании Национального курултая. Он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.
Новый маршрут протяженностью 865 км обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны и создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Дорога «Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз» позволит сократить расстояние между Астаной и селом Иргиз на 573 км и даст значительный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения. Создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно его южных районов и страны в целом.
Также значимыми станут проекты по развитию «зеленой» энергетики и по восстановлению аэропорта города.
Ранее из резерва правительства выделили средства в сумме 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.
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