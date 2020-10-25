255 пассажиров этой ночью прилетели в Казахстан без справок об отсутствии Covid-19

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В Казахстан 25 октября прибыло 11 международных авиарейсов, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает informburo.kz
Люди прибыли из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси. Справки с результатами ПЦР-исследования имели 1228 человек, у 255 пассажиров они отсутствовали. Всего прилетели 1483 человека. Среди них:
в Нур-Султан – четыре рейса, 434 пассажира, со справками – 350, без справок – 84;
в Алматы – шесть рейсов, 939 пассажиров, со справками – 778, без справок – 161;
Шымкент – один рейс, 110 пассажиров, со справками – 100, без справок –10.
255 казахстанцев, у которых не было справок, поместили в карантинные стационары на двое суток.
«С 6 октября 34 авиапассажира без справок ПЦР с международных авиарейсов завезли коронавирус в Казахстан. Шымкент – 2, Нур-Султан – 4, Алматы – 28. Все граждане Казахстана. У них коронавирус выявлен по результатам ПЦР тестирования на двухдневном карантине», – сказал Садвакас Байгабулов.
Опубликовано новое расписание международных рейсов.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области