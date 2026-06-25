26.06.2026: в Костанайской области зарегистрировали рекордные 300 браков





Сегодняшняя дата — 26.06.2026 — стала особенной для сотен влюбленных. Красивое сочетание цифр многие пары выбрали для регистрации брака, благодаря чему в Костанайской области был зафиксирован настоящий свадебный бум.

По данным органов РАГС, 26 июня в регионе официально зарегистрировали 300 браков, из них 205 — в Костанае. Для сравнения, в обычный день в области заключается всего 13–14 браков.

Самой молодой парой стали молодожены 2007 года рождения, а самой взрослой — 1972 года рождения .

Как отмечают специалисты, красивые даты по-прежнему остаются популярными среди молодоженов. Уже сейчас повышенный спрос наблюдается на следующую символичную дату — 7 июля.

С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировано уже более 1 570 браков, что немного превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Традиционно самыми востребованными месяцами для заключения брака остаются июнь, июль и август, когда многие пары стремятся узаконить свои отношения.

Стало известно, вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 июля Правительство Казахстана приняло решение не повышать тарифы на электроэнергию. Об этом 26 июня сообщил министр...