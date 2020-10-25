26 человек определены в приемник-распределитель Костана

В Костанае 26 человек определены в приемник-распределитель, сообщает Polisia.kz.

Полицейскими ДП Костанайской области на территории области проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие. В ходе операции полицейские поместили в приемник-распределитель 26 человек без определенного места жительства.

Мероприятие направлено на профилактику, выявление и раскрытие преступлений среди лиц без определенного места жительства.

Полицейские проверили более 1300 подвалов, канализационных люков, заброшенных заданий и чердаков.

За три дня ОПМ стражи порядка также установили шесть без вести пропавших и задержали двух уголовных преступников, раскрыто одно преступление.

Так, в районе Б.Майлина задержан подозреваемый, 47-летний мужчина, без определенного места жительства за кражу сотового телефона. Похититель проник в квартиру, где дверь была не заперта, в поселке Тобол.

Стражами порядка задержаны уголовные преступники, находящиеся в розыске в городе Алматы и России. Операция проходила в регионе с 12 по 14 октября.

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