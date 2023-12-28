«26 декабря» может повториться? О серии циклонов предупреждают костанайские синоптики

В Костанайскую область заходит очередной циклон. Причем он довольно обширный, отмечают синоптики, захватывает территорию от Атлантики до Западной Сибири и распространяется на весь Казахстан.

Он уже принесет с собой серию циклонов, один из которых будет ощущаться у нас уже завтра, 29 декабря.

«С ними погода буде ухудшаться. Осадки смешанного характера, снег, дождь, гололед, усиление ветра и метели. Ветер опять сильный, 23-28 — это пока предварительно, сегодня еще думать будем. Может и 30 напишем», — говорит начальник отдела КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Температура воздуха в это время будет -2 -7 градусов. Однако уже после прохождения циклона на 30 декабря ожидается кратковременное понижение температуры, ночью — 10-15, днем 0 -5. Осадки, отмечают синоптики, тоже будут, но умеренные и лишь местами по области.

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