26 июня станет одной из самых популярных дат для свадьбы в Казахстане

26 июня 2026 года считается одной из самых красивых дат года для регистрации брака. Многие пары выбирают такие сочетания цифр для проведения свадебных церемоний.
Тем, кто планирует официально зарегистрировать отношения именно в этот день, необходимо заранее подать заявление. Согласно действующим правилам, заявление на регистрацию брака подается за 15 календарных дней до выбранной даты.
Таким образом, для регистрации брака 26 июня документы необходимо подать 11 июня 2026 года.
Специалисты рекомендуют не откладывать подачу заявления, поскольку красивые даты традиционно пользуются повышенным спросом среди молодоженов.
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