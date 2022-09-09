26-летняя мать семерых детей попросила акима о помощи

26-летняя женщина, которая является матерью семерых детей, обратилась за помощью к акиму Алматы Ерболату Досаеву, передает Tengrinews.kz.

На встрече с жителями Жетысуского района многодетная мама сообщила, что ранее она стояла в очереди на жилье. Однако в 2018 году дом в Алмалинском районе, где она была прописана, был продан и женщину выписали оттуда. Затем она прописалась в Турксибском районе, откуда также была выписана в этом году.

«Мой муж военнослужащий, и у них какая-то другая, собственная система. Теперь нас нигде не ставят на прописку. Я с семью детьми нигде не зарегистрирована, и с очереди на жилье меня тоже сняли. Потому что я не нашла себя нигде в очереди. Как я поняла, с 2018 года меня сняли оттуда. Кроме того, моя четвертая дочь является инвалидом, однако и там не можем подтвердить ее статус. Потому что нужно проводить генетический анализ, который начинается от 300 тысяч тенге и доходит до трех миллионов. У меня была машина, я ее продала, чтобы за свой счет пройти все эти анализы. Но дочку все еще не ставят на инвалидность, просят платно пройти все. У мужа зарплата 160 тысяч тенге, а мое пособие — 80 тысяч. А знаете, какая сейчас аренда? Я ничего не прошу у государства, просто прошу хотя бы по очереди выделить жилье», — сказала алматинка, которая родила седьмого ребенка в 25 лет.

Ерболат Досаев ответил ей, что поручит своим подчиненным персонально разобраться в проблеме исчезновения многодетной матери из очереди на жилье. После выяснения обстоятельств аким города пообещал помочь в поиске решения ситуации.

«Проверим по базам данных и скажем, почему так произошло и что мы можем сделать, чтобы вернуть вас в очередь. К сожалению, вы сами сегодня подтвердили, что не имеете постоянного места прописки. Потому что де-факто эта жилищная программа для городских жителей предназначена. И ее условия утверждены на уровне республики. Эти критерии никто не отменял. И сказать, что я поставлю вас в очередь без прописки, не смогу. Но давайте посмотрим, что можно сделать, тем более вы супруга военнослужащего», — заявил аким.

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