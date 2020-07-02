26-летнюю девушку убили в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области
Происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП области.
19 июня в приемный покой Рудненской городской больницы с телесными повреждениями была доставлена 26-летняя местная жительница, которая позже скончалась.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлен 31-летний подозреваемый.
Установлено, что телесные повреждения подозреваемый нанес потерпевшей в ходе распития спиртных напитков в результате возникшей словесной ссоры.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП г.Рудного.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на обеспечение полноты и всесторонности расследования.