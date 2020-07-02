26-летнюю девушку убили в Костанайской области

Происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП области.

19 июня в приемный покой Рудненской городской больницы с телесными повреждениями была доставлена 26-летняя местная жительница, которая позже скончалась.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлен 31-летний подозреваемый.

Установлено, что телесные повреждения подозреваемый нанес потерпевшей в ходе распития спиртных напитков в результате возникшей словесной ссоры.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП г.Рудного.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на обеспечение полноты и всесторонности расследования.

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