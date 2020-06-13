26 сельских акимов привлекли к ответственности в Костанайской области

Информацию озвучили в ходе онлайн-встречи на площадке областного акимата, под председательствованием заместителя акима Костанайской области Сергея Карплюка, с участием экологов и сотрудников проектного офиса «Qostanai — adaldyq alany».

Так, при обновлении снимков космического мониторинга мест размещения отходов производства и потребления на геопортале «Гарыш сапары» к 195 участкам несанкционированных мест размещения отходов на территории Костанайской области выявленных в 2018 году, в конце 2019 года было добавлено еще 118 участков. Таким образом общее количество составило 313 несанкционированных мест.

Далее, местными исполнительными органами ликвидировано 155 участков. По 158 участкам в отношении местных исполнительных органов были проведены проверочные мероприятия, по окончанию которых были выданы предписания со сроком на 2020 год, а также за допущение фактов образования несанкционирвоанных свалок по ст.344 Кодекса Республики Казахстан об Административных Правонарушений были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения ряд государственных органов и 26 акимов сельских округов.

Первый заместитель областной Антикоррупционной службы Данияр Смагулов, присутствоваший на встрече, напомнил, что совсем недавно был задержан руководитель Отдела экологического регулирования, который подозревается в неоднократном получении взяток за ускоренное и положительное рассмотрение заявок на согласование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов отходов и отчетности в области охраны окружающей среды. Он призвал участников встречи к строжайшему соблюдению законодательства и исключению коррупционных рисков в ходе собственной деятельности.

Помимо этого, Смагулов призвал задуматься о тех «кому принадлежит данный мусор» и проводить на постоянной основе разъяснительную деятельность с организациями и физическими лицами, проживающими и работающими на территории районов. По его мнению, с целью активизации работы акимов, следует рассмотреть вопрос включения решения подобных вопросов в критерии оценки рейтинга данных акимов.

Напомним, что не устранение несанкционированных свалок, равно как и неисполнение предписания, влечет административный штраф в размере 100 минимальных расчетных показателей, в соответствии со статьей 462 Кодекса Республики Казахстан об Административных Правонарушений.

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