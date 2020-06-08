Прогноз погоды на 9 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
12859 - зарегистрированно
7557 - выздоровевших
56 - летальных случаев
202 - в Костанайской области
9 июня в Костанайской области осадков не будет. Ветер северо- восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17, днем +28…+33.
В Костанае без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Ночью +12…+14, днем +29…+31 градусов.
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