265 тысяч тенге заплатит за нарушение карантина директор костанайской закусочной

Главные государственные санитарные врачи региона и областного центра провели рейд по разным объектам города. Среди них оказались и торгово-развлекательный центр, и магазины, и автобусы, и ряд других. Часть выявленных нарушений обернулись лишь предупреждениями, но некоторые объекты будут привлекать к ответственности через суд, передает alau.kz

Главный государственный санитарный врач Костанайской области и главный государственный санитарный врач города Костанай провели рейд по городским объектам и общественному транспорту.

Проверка городских автобусов выявила отсутствие у части водителей масок или перчаток. Также и в салоне автобуса часть пассажиров находились без масок. В связи с этим водителям были вынесены предупреждения.

Также участники рейда проверили водителей такси, а следом направились в один из торгово-развлекательных центров, где призывали посетителей носить маски. В одном из бутиков ТРЦ была зафиксирована очередь из 20 человек, которые не соблюдали положенную дистанцию. Все претензии санитарные врачи передали администратору бутика.

Проверено было и место велопроката, который находится рядом с ТРЦ. Его владелец не имел в наличии защитной маски и дезинфицирующего средства для обработки ручек велосипедов.

Участники рейда также посетили один из ресторанов города. Там в открывшемся летнике число посетителей превысило разрешенные 30 человек.

«По ходу посещения этих объектов были выявлены нарушения, по которым будут собраны материалы и переданы в суд. Как раньше мы не имеем права сами протокола составлять», — сообщил главный государственный санитарный врач города Костанай Алмат Байкенов.

Рейд продолжался до позднего вечера. Это было необходимо, чтобы выяснить, соблюдают ли костанайцы предельное время пребывания на улице. Оказалось, нет. После 10 вечера люди продолжают гулять по набережной, а продовольственные магазины продавать товары после официального закрытия. Сейчас материалы обо всех нарушениях готовятся для передачи в уполномоченные органы. Один из уже известных штрафов составит 265 тысяч тенге. Его адресуют одной из городских закусочных.

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