-27 градусов. В ДЧС предупреждают жителей Костанайской области

По данным Филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области на декабрь месяц, в начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха в ночное время от -22 до -27 градусов. Количество осадков за месяц ожидается около нормы в южной половине, больше нормы — в северной половине области (норма: 15-24 мм).

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками (приложение Дармен), не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

Самонадеянность и неосторожность граждан, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Если же метель, буран застали вас в дороге, необходимо:

1) остановиться, обозначить стоянку;

2) установить автомобиль двигателем в наветренную сторону;

3) периодически открывать одну из дверей, отодвигая, разбивая сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона;

4) периодически прогревать двигатель, не допуская попадания в салон выхлопных газов;

5) не курите на морозе, курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.

6) при поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению.

На автодорогах области под усиленный контроль взято 269 снегозаносимых участков общей протяженностью 740 км.

Подготовлено 23 обогревательных пункта вместимостью более восьмидесяти человек. Дополнительно определено

215 объектов (придорожные кафе, дома культуры, школы и т.д.)

для использования в качестве пунктов обогрева вместимостью

более 10 тыс. человек.

Если Вы попали в чрезвычайное положение звоните в службу спасения на телефон «112» доступный во всех регионах страны.

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