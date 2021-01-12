27 мандатов получили кандидаты от Нур Отан в Костанайской области

В Костанайской области подвели итоги выборов, которые прошли 10 января этого года. Как оказалось, регион в числе лидеров по стране по пришедшим проголосовать избирателям на участки. Явка в день выборов, согласно официальным данным, составила почти 72%. При этом, 81 процент избирателей отдали свои голоса за Нур Отан, примерно 9 процентов за «Ауыл», и чуть больше 9 процентов за «Ак жол».

В списки избирателей по Костанайской области было включено более 567 000 человек. Средняя явка по региону в день выборов, согласно официальным данным, составила 71,8%. Наибольшая явка — более 80% отмечена в Жангильдинском, Камыстинском, Карабалыкском, Наурузумском, Сарыкольском и Федоровском районах. В Костанае пришли на участки пришли примерно 60% избирателей.



«За партию Nur Otan число голосов 329 973 избирателя — это 81,89% от общего числа принявших участие в голосовании. Партия «Ауыл» получила 35 850 голосов — это 8,9%. Партию «Ак жол» поддержали 37 145 человек — это 9,22%»,- говорит председатель избирательной комиссии по Костанайской области Александр Малашко.

Теперь, что касается мандатов. Напомним, что по итогам выдвижения и регистрации партийных списков в маслихаты Костанайской области было выдвинуто 64 списка, в которые вошел 641 кандидат от четырех политических партий -Nur Otan, демократическая партия «Ак жол», народно-демократическая партия «Ауыл» и Адал. Председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр Малашко подчеркнул, что мандаты получат в итоге лишь три партии.

«При расчете и распределении мандатов установлены следующие — Нур Отан — 27 мандатов, Ауыл- 3, Ак жол — 3 мандата. Теперь у нас каждая политическая партия по очередности, согласовав с высшим руководством, в течении 5 дней предоставить перечень лиц»,- сказал Александр Малашко.



Никаких нарушений, отмечают в избиркоме, в проведении выборов выявлено не было. Хотя здесь же Александр Малашко озвучил несколько цифр. По его словам, в выборах приняло участие 567 тыс. избирателей, но получивших бюллетеней оказалось на 160 тыс. человек меньше. Александр Малашко объяснил такую разницу тем, что избиратели получили на руки бюллетени, но по какой -то причине, по его словам, не опустили их в урны.

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