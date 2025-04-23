В целях повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей. Теперь резидентура по ряду наиболее востребованных специальностей будет разделена на взрослые и детские профили. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК.

Это решение обусловлено необходимостью сократить дефицит узкопрофильных детских специалистов. Нововведение позволит обеспечить более комплексный и точный подход к диагностике, лечению и профилактике заболеваний у детей, опираясь на современные знания и клиническую практику.

«Ключевым аргументом в пользу разделения выступают различия в анатомии, физиологии, клинической картине заболеваний, а также в методах диагностики и лечения взрослых и детей. В рамках обновленной системы подготовки врачи-резиденты смогут обучаться по 27 новым детским направлениям. Среди них — детская кардиология, аллергология и иммунология, гастроэнтерология, детская челюстно-лицевая хирургия, подростковая дерматовенерология, детская пластическая хирургия, андрология и урология и др», — сообщили в минздраве.

Дополнительно, по предложению Министерства обороны РК, в список направлений для военных врачей добавлены такие специальности, как «Военная терапия» и «Военная хирургия». Это обеспечит подготовку квалифицированных медицинских кадров для службы в армии. Таким образом, новые подходы в организации резидентуры станут важным шагом к модернизации отечественного здравоохранения.

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