27 погибших. В МВД обратились к казахстанцам

За два дня на территории Казахстана совершено 75 ДТП, в которых погибло 27 человек, передает Polisia.kz.

«Уважаемые граждане! С наступлением теплого периода увеличился интенсивность движения. Именно в этот период нередко водители пренебрегают элементарными правилами безопасности на дорогах. Это приводит к трагическим событиям. Только за два дня на территории страны совершено 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 27 человек. Больше всего ДТП совершены: в Жамбылской области – 13, Мангистауской области – 6, Атырауской области – 4, ЗКО – 3. Все эти ДТП произошли на загородных трассах, в ночное время», — отметил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

В четырех крупных ДТП участвовали автомашины с иностранным учетом, которые занимались частным извозом. В одном крупном ДТП, произошедшем на трассе Алматы – Шымкент, в Жамбылской области, водитель автомашины Toyota Alphard перед выездом на оживленную трассу предупреждался сотрудниками полиции о соблюдении правил дорожного движения.

«Но пренебрегая ими, водитель и двое пассажиров погибли. Помните, что, садясь к таксистам, вы должны убедиться, что это законная перевозка. А именно у водителя имеются: – договор страхования пассажиров; – пройден техосмотр, предрейсовый медицинский и технический осмотр. Так, в Мангистауской области в результате разгерметизации колеса совершено опрокидывание, в котором погибли – трое и один госпитализирован. Данный факт указывает, что водитель перед выездом не убедился в технической исправности своего автомобиля. И такие факты не единичны. К сожалению, сейчас на дороги выезжают таксисты, которые не имеют законного права заниматься частным извозом. Это делается во избежание оплаты налогов, а также в обход сотрудников полиции, ссылаясь часто на то, что в салоне находятся родственники. И самое трагичное, что такие объяснения “нерадивых” водителей поддерживают и сами пассажиры. Заплатив дешево за проезд – можно поплатиться жизнью и здоровьем. К примеру, 21 мая на загородной трассе Мерке – Шу – Бурыл байтал, в Жамбылской области, совершено крупное ДТП с участием нелегального перевозчика с праворульным управлением, в котором погибли три человека и один травмирован. Трагичным является то, что водители часто засыпают за рулем», — сказал председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

В 10 км от города Кульсары Атырауской области, на автодороге Бейнеу – Атырау, водитель, занимающийся частным извозом, уснул за рулем и допустил попутное столкновение. В результате погибли четыре человека и двое госпитализированы.

«Пользуясь случаем, обращаю внимание водителей! Выезжая на трассу, помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за сохранность жизни пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте правилами дорожного движения. Проверяйте свой автомобиль на техисправность. Если вы устали, то лучше опоздать, но сохранить свою жизнь и жизнь близких. Нами будет проводиться усиленная работа по пресечению нарушений ПДД. Сотрудники полиции будут нацелены не на наказание, а на сохранение ваших жизней», – отметил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

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