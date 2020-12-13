27 полицейских уволены за дискредитацию службы в Костанайской области

В ДП Костанайской области количество коррупционных преступлений сократилось почти в три раза. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов на отчетной встрече с населением, которая прошла на личном аккаунте в Facebook руководителя и ведомственных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Бекет Аймагамбетов сообщил, что по каждой жалобе в отношении полицейских, и не только с коррупционными составляющими, проводится тщательное разбирательство, дается принципиальная оценка.

Наиболее грубые нарушения рассматриваются на дисциплинарной комиссии, которая правомочна выносить самые важные в карьере сотрудника решения – уволить из органов внутренних дел, понизить в звании, освободить от должности. Количество коррупционных преступлений сократилось почти в три раза. Одновременно с этим уменьшилось число грубых нарушений, которые сотрудники допускали при исполнении своих обязанностей. В текущем году за серьезные проступки, в том числе дискредитирующие службу, уволено из органов внутренних дел 27 сотрудников, на 18 меньше, чем в прошлом.

«Таких результатов добились путем целенаправленной, планомерной работы по изменению сознания сотрудников. Они стали более ответственны перед людьми, чьи права призваны защищать», — отметил руководитель ведомства.

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