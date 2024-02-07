27 трасс закрыто в Костанайской области

Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования.

По состоянию на 18:00 часов 7 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение

Республиканские а/д: для всех видов транспортных средств

А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык) А/д Р-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган 218-232 км (с.Октябрьское – гр.Акмолинской области) А/д А-16 Жезказган-Петропавловск 339-377 (г.Аркалык – гр. Акмолинской области) А-22 Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай 234-386 км (гр.Актюбинской области-п. Денисовка) А-23 Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ 53-137 (г.Житикара-гр.РФ) Р-63 Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка 0-96 км (от п.Денисовка до п.Комаровка) Р-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган 108-218 (с.Аулиеколь-до с.Октябрьское)

Для грузового и общественного транспорта

А/д Р-36 Костанй-Аулиеколь-Сурган 108-218 (с.Аулиеколь — до с.Октябрьское) А/д М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы 686-729 (п. Сарыколь – гр. СКО) М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург) – Алматы 555-686 км (г.Тобыл-п. Сарыколь)

Областные а/д:

Для всех видов транспорта

Аулиеколь-Жалдама 0-257 км Карасу-Б. Чураковка 0-114 км Аркалык-Торгай 0-288 км Караменды-Раздольное-Аралколь 0-168 км Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км Узунколь – Сарыколь 0-79 км Сарыколь Б. Дубравы 0-56 км Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км Житикара-Камысты-Ливановка 8-48 км, 56-73 км Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км Рудный — Качары – Федоровка 0-82,7 км Айет- Варваринка – граница Костанайской области 0- 40 км Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км Костанай — Введенка 8-97 км Красная Пресня –Звериноголовское 0-56 км

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